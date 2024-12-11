شكرا لمتابعة خبر عن المسند: متوقع حالة استقرار جوي لبضعة أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن أجواء الطقس المتوقعة الأيام المقبلة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع حالة استقرار جوي لبضعة أيام، والمملكة تستضيف الـ (H) لبضعة أيام H) High Pressure) المرتفع الجوي، والله المسؤول أن يبدل الحال من (H) إلى (L) منخفض جوي Low Pressure.”

وكان المسند أوضح أن أبكر غروب للشمس يصادف العشر الأوائل من ⁧‫ديسمبر‬⁩، بينما أقصر نهار يتزامن تقريبًا مع الإنقلاب الشتوي 21 ⁧‫ديسمبر‬⁩.