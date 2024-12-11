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المسند: متوقع حالة استقرار جوي لبضعة أيام

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الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن أجواء الطقس المتوقعة الأيام المقبلة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع حالة استقرار جوي لبضعة أيام، والمملكة تستضيف الـ (H) لبضعة أيام H) High Pressure) المرتفع الجوي، والله المسؤول أن يبدل الحال من (H) إلى (L) منخفض جوي Low Pressure.”

وكان المسند أوضح أن أبكر غروب للشمس يصادف العشر الأوائل من ⁧‫ديسمبر‬⁩، بينما أقصر نهار يتزامن تقريبًا مع الإنقلاب الشتوي 21 ⁧‫ديسمبر‬⁩.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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