شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات حديثة و44 متحدثًا في ”مؤتمر البحر الأحمر للإصابات“ بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جلسات علمية

مهارات جراحية

الدمام - شريف احمد - انطلق في جدة ”مؤتمر البحر الأحمر للإصابات“ بمشاركة 44 متحدثًا ومدربًا محليًا ودوليًا، ليُشكّل منصة متخصصة تناقش أحدث التطورات والابتكارات في مجال إدارة الإصابات والحوادث.يُقام المؤتمر برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني، أ. د. شادي الخياط، لمدة يومين بجدة.ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة، منها رعاية المرضى قبل دخولهم المستشفى، والمستجدات في مجالات الإصابات، بالإضافة إلى أهمية اتقان القيادة في الأزمات ضمن إطار الرعاية الصحية، ودور سجل الصدمات في تحسين جودة الرعاية، والتثقيف في مجال الصدمات لضمان استجابة فعّالة في حالات الطوارئ.أوضح نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الصحية والتشغيل في التجمع ورئيس لجان المؤتمر، د. مبارك آل مبارك، أن المؤتمر يتضمن 6 جلسات علمية و3 ورش عمل مخصصة تستهدف أطباء الجراحة والطوارئ، وكذلك مختصي الكوارث والأزمات، مما يُيَسر تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف التخصصات.وأضاف آل مبارك أن المؤتمر يعزز التعاون بين تجمع جدة الصحي والقطاعات الرسمية مثل الهلال الأحمر السعودي، بهدف تحسين استجابة الطوارئ والرعاية الصحية الشاملة.كما يُسلط المؤتمر الضوء على أحدث المهارات الجراحية والتقنيات المتطورة، مما يوفر بيئة مثالية لتبادل الأفكار والممارسات المثلى بين المشاركين، لدعم جهود البحث والتطوير في القطاع الصحي.ويأتي هذا المؤتمر تتويجًا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، حيث يسعى لتعزيز قدرات الكوادر الصحية من خلال توفير برامج تعليمية متقدمة، بما يعود بالنفع على المجتمع ويُحسّن من مستوى الخدمات الصحية المقدمة.