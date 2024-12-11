شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 1.9 متر مربع لكل طالب بالفصل لتحقيق بيئة دراسية محفزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدّد الدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل المرافق الإدارية والتعليمية الصادر عن وزارة التعليم مساحة لا تقل عن 1.9 متر مربع لكل طالب داخل الفصول الدراسية.

ويأتي ذلك كجزء من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين جودة البيئة التعليمية وضمان توفير بيئة آمنة وصحية تدعم التفاعل بين الطلاب والمعلمين، وتسهم في تحقيق بيئة تعليمية محفزة ومستدامة .





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يشمل الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والإجراءات الخاصة بتنظيم الفصول الدراسية، حيث يشترط تخصيص مساحة كافية لكل طالب لتوفير بيئة مريحة تدعم التركيز والتحصيل العلمي.

يضاف إلى ذلك ترتيب المقاعد بأسلوب يسهل التواصل والتفاعل بين الطلاب والمعلمين، مع تخصيص مناطق داخل الفصول للأنشطة التفاعلية مثل القراءة والعمل الجماعي والتجارب العملية، لضمان تعزيز أساليب التعلم النشط.





كما يحرص الدليل على تنظيم الحركة داخل الفصول الدراسية من خلال توفير ممرات كافية تتيح للمعلمين التنقل بسهولة، مما يضمن التواصل الفعال مع جميع الطلاب .

ويشدد الدليل على أهمية الحفاظ على نظافة وصحة البيئة التعليمية من خلال اعتماد جداول يومية وأسبوعية للتنظيف، مع التركيز على تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.



تعقيم الفصول



كما يوصي بتوفير محطات لتعقيم الأيدي في مداخل الفصول الدراسية، وتشجيع الطلاب على استخدامها بانتظام، بالإضافة إلى ضمان جودة الهواء داخل الفصول من خلال التهوية المستمرة وفتح النوافذ بانتظام لتجديد الهواء والحفاظ على بيئة صحية وآمنة .

وفيما يتعلق بالصيانة الدورية، يضع الدليل خطة شاملة تشمل الفحص الأسبوعي للأثاث والمعدات لتسجيل الملاحظات وإصلاح أي أعطال فورًا لتجنب تفاقمها، مع تنفيذ برامج صيانة وقائية دورية تهدف إلى استدامة جودة الأصول والمرافق.



تحسين البيئة التعليمية

تنظيم الحركة على الفصول



كما يشجع الدليل على تحسين بيئات العمل التعليمية من خلال إضافة عناصر مثل النباتات لتحسين جودة الهواء وعوازل الصوت لتعزيز الخصوصية، بالإضافة إلى إجراء تحسينات على الإضاءة واستخدام الألوان المناسبة لخلق بيئة أكثر راحة وتحفيزًا.



السلامة بمعامل الطلاب



يشمل الدليل الإرشادي أيضًا تنظيمًا دقيقًا لإدارة وتشغيل المختبرات المدرسية، حيث يركز على تعزيز معايير السلامة من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية مثل النظارات الواقية والقفازات والمعاطف المخبرية لجميع الطلاب والموظفين، بالإضافة إلى التأكد من وجود طفايات الحريق وأدوات الطوارئ في المختبرات، مع وضع خطة إخلاء واضحة وتدريب الطلاب على تنفيذها لضمان جاهزيتهم لأي طارئ.

كما يشدد الدليل على تخزين المواد الكيميائية بطريقة آمنة من خلال تصنيفها وفصل المواد غير المتوافقة لتجنب التفاعلات الخطرة، وتخزينها في خزائن مقاومة للحريق مزودة بتهوية جيدة لمنع تراكم الأبخرة، مع وضع ملصقات واضحة على الحاويات تتضمن معلومات شاملة عن المادة المخزنة وتاريخ استلامها والمخاطر المرتبطة بها.



نظافة وصيانة الفصل



يولي الدليل أهمية كبيرة لنظافة وصيانة دورات المياه في المرافق التعليمية، حيث يشدد على ضرورة تنظيفها وتطهيرها يوميًا باستخدام منظفات فعالة لضمان بيئة صحية وآمنة، مع تنفيذ جداول دورية للصيانة للكشف عن الأعطال وإصلاحها فورًا، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الأساسية مثل سائل تنظيف الأيدي وأدوات التجفيف ومنتجات النظافة الورقية.

يأتي إطلاق هذا الدليل كجزء من جهود وزارة التعليم الرامية إلى تحسين جودة المرافق التعليمية والإدارية، وضمان استدامتها، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تعزز من جودة الحياة لمنسوبيها، وتدعم تحقيق أهداف الوزارة في تطوير التعليم وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز.