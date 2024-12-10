شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة تغيير الحالة الاجتماعية في حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

التسجيل والدخول على ملف المستفيد بيانات عامة، ثم الضغط على تعديل.

الذهاب إلى خانة الحالة الاجتماعية وتغيرها، ثم الضغط على حفظ في اسفل الصفحة.

الدخول إلى صفحة المراجعة للمراجعة التعديلات المدخلة.

النقر على تقديم الطلب.

الذهاب لصفحة المرفقات وإضافة المستندات في حال طلبها.

برنامج حساب المواطن

الدمام - شريف احمد - يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيهه بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، إذ يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيد المستحق بشكل مباشر.وللحرص على أن تكون بيانات المستفيد سليمة ودقيقة، أوضح البرنامج خطوات تغيير الحالة الاجتماعية في حساب المواطن، عن طريق الآتي:وأودع برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 226 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.وأوضح أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريال.