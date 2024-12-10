شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مطار المدينة المنورة يستقبل المسافر رقم 10 ملايين في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

قائمة أفضل 100 مطار

ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة طيبة لتشغيل المطارات اليوم، عن استقبال المسافر رقم 10 ملايين خلال عام 2024 في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ المطار.ويعكس الإنجاز مسيرة النمو والتطور التي يشهدها المطار، كما يعزز مكانته البارزة على المستوى الإقليمي والدولي.وجاء هذا النجاح نتيجة لتزايد إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، كما سجل المطار زيادة بنسبة 15% في عدد المسافرين لعام 2024 مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها المدينة المنورة كوجهة سياحية عالمية.وفي إطار تطوير خدماته، رحب مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في هذا العام بـِ 8 شركاء من شركات الطيران الجديدة، وتقديم خدماته إلى 141 وجهة دولية ومحلية.ويأتي ذلك ضمن إنجازات أخرى خلال هذا العام حيث حاز مطار المدينة على المركز الـ50 ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم.كما حصل على جائزة "المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط 2024" وفقًا لتصنيف سكاي تراكس العالمية، وهو مرشح للفوز بجائزة أفضل المطارات في العالم لعام 2025.كما أن شركة طيبة لتشغيل المطارات أعلنت عن بدء أعمال المرحلة الثانية لمشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لأكثر من الضعف.ويعد النمو الذي يشهده المطار والإنجازات التي يحققها بمثابة شهادة على التزامه الراسخ بتقديم تجربة سفر مميزة لضيوف الرحمن والمسافرين.