شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. انطلاق الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

منصة البحث والتطوير والابتكار

تطوير منظومة الحج والعمرة

تحسين تجارب ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه - حفظه الله -، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الملتقى العلمي الرابع والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شعار: "التميز في النقل وإدارة الحشود".تنظم الملتقى جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بالعاصمة المقدسة، لمدة 3 أيام، خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر الحالي.وذلك في المدينة الجامعية بالعابدية، بحضور عدد من أصحاب المعالي ومسؤولي الجهات ذات العلاقة.دشّن نائب أمير مكة المكرمة خلال الحفل منصة البحث والتطوير والابتكار في مجال أبحاث الحشود والنقل، التي تهدف إلى المشاركة في صياغة الأولويات البحثية في إدارة الحشود والنقل لدعم اتخاذ القرار، ودعم المبادرات الابتكارية والمشاريع الريادية في هذا المجال.وتجول في المعرض المصاحب لأعمال الملتقى الذي شارك فيه أكثر من 50 جهة عارضة متنوعة ما بين الجهات الحكومية والخاصة.وأكد في كلمته التي ألقها خلال انطلاق أعمال الملتقى، أن عقدَ هذا المُلتقى يجسد رُؤية المملكةِ في خدْمة الحرَمين الشريفين وقاصديهما.وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تعزيز الجهود العلمية وتطوير وسائل النقل وإدارة الحشود.وقال: "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ جعلت من خدمة ضيوف الرحمن شرفًا ومسؤولية نبيلة ووفرت جميع الإمكانات لراحة وسلامة الحجاج والمعتمرين".وجه نائب أمير مكة المكرمة كلمة للباحثين قال فيها: "نتطلع بشغف لما سيخرج به هذا الملتقى من توصيات بنّاءة تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة".وأضاف: نأمل أن تكون هذه الأبحاث والدراسات وافدًا حقيقًا لتطوير الحلول العملية على أرض الواقع، لنرى ثمار جهودكم المخلصة تسهم بفاعلية في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.وقدّم شكره إلى جامعة أم القرى على ما بذلته من جهود لإنجاح الملتقى.كما كرّم الفائزين في تحدي حجاثون 2، لخلق منصة إبداعية تجمع العقول الرائدة لتطوير حلول مبتكرة تعزز إدارة الحشود، الذي يضم مشاركة أكثر من 53 فريقًا، إضافة إلى الرعاة وشركاء النجاح المشاركين في الملتقى.أكد رئيس جامعة أم القرى د. معدي بن محمد آل مذهب، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى تحسين تجارب ضيوف الرحمن.يأتي ذلك من خلال تقديم الأبحاث والدراسات العلمية، وإبراز أهم التجارب والجهود المبذولة من الجهات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة د. عدنان الشهراني، أن الملتقى يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال التشجيع على البحث والابتكار لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.ويتضمن الملتقى 6 جلسات حوارية، و13 ورشة عمل، و10 جلسات علمية، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث والابتكار بأكثر من 129 ورقة علمية و62 مشروعًا ابتكاريًا.