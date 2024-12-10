صيانة سجاد المسجد الحرام

وبحسب الهيئة فإن العناية بالسجاد في المسجد الحرام تتم وفق برنامج دوري يشمل أعمال التنظيف والتعقيم باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ولا تقتصر عملية العناية على التنظيف فحسب، بل تشمل استبدال السجاد بالكامل كل 3 أيام، لضمان الراحة التامة للمصلين والمحافظة على مستوى عالٍ من النظافة في جميع الأوقات.
ولفتت إلى أن كل سجادة في المسجد الحرام تخضع لفحص شامل قبل إعادتها إلى أماكن الصلاة، حيث يتم فحصها للتأكد من خلوها من أي عيوب أو تلف قد يؤثر على جودتها، ويشمل ذلك التدقيق في التفاصيل الصغيرة مثل الألوان والنسيج والحواف لضمان بقاء السجاد في أفضل حالاته، كما يعد وعي ضيف الرحمن باستخدام السجاد للأغراض المخصصة له عاملا هاما للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة وتحقيق راحتهم أثناء عباداتهم.
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