حدائق الأحياء بنجران وجهة ترفيهية جاذبة

وتعمل أمانة المنطقة على تهيئة وصيانة هذه الحدائق، التي تبلغ مساحاتها الإجمالية 434944 مترًا مربعًا، بشكلٍ دوري ومستمر، وذلك من خلال تجهيز المسطحات الخضراء، وتسميد وقص النجيلة، وإزالة الحشائش الضارة، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة والمماشي الرياضية وشبكات الري، وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والجلسات العائلية والمظلات، ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي، للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مظاهر الأنسنة، وذلك ضمن جهودها في تحسين البيئة الحضرية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والزوار، والاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية، لتكون محورًا رئيسًا للرفاهية العامة، وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، والإسهام في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.
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