ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والمصرية، بحوزتهم متران مكعبان من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32.000 ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16.000 ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.