نبض الأرض حملة لتعزيز الوعي بتحديات التصحر

أطلقت مبادرة التوعية البيئية، إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء؛ حملة «نبض الأرض»، بالتزامن مع أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)؛ وذلك لدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتأكيد دور المملكة العربية السعودية الريادي، في قيادة الجهود الإقليمية والدولية لحماية البيئة.

وتهدف الحملة التي تستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتحديات تدهور الأراضي والتصحر، وتسليط الضوء على أهمية استعادة الأراضي المتدهورة.

كما تركز على تشجيع أفراد المجتمع على الممارسات البيئية السليمة للمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى دعم وتحفيز المشاركة المجتمعية والمؤسساتية في سياسات استدامة الأراضي.

ودعت المبادرة جميع أفراد المجتمع بجميع فئاته ومؤسساته، إلى المشاركة الفاعلة في حملة «نبض الأرض»؛ للإسهام في الحفاظ على الأرض، وإعادة الحياة لها، من خلال السلوكيات والممارسات البيئية الواعية، والعمل معًا لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامةً.