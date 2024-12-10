شكرا لقرائتكم خبر عن تتصدرها القريات.. قائمة بأقل درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض درجات الحرارة

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البحر الأحمر

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الخليج العربي

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الدمام - شريف احمد - سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات درجتين مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف وحائل بـ 5 درجات، ثم سكاكا التي سجلت 7 مئوية.ثم جاءت رفحاء وتبوك وسجلت كلتاهما 7 درجات مئوية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكةيصحبه نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقيةيمتد ليشمل أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوكالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسطوجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبيارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبيحالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبيالرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبيارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى المتر على الجزء الجنوبيحالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي