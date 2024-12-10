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شكرا لقرائتكم خبر عن تتصدرها القريات.. قائمة بأقل درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات درجتين مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف وحائل بـ 5 درجات، ثم سكاكا التي سجلت 7 مئوية.
ثم جاءت رفحاء وتبوك وسجلت كلتاهما 7 درجات مئوية.
يصحبه نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.
يمتد ليشمل أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى المتر على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف وحائل بـ 5 درجات، ثم سكاكا التي سجلت 7 مئوية.
ثم جاءت رفحاء وتبوك وسجلت كلتاهما 7 درجات مئوية.
انخفاض درجات الحرارةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
يصحبه نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.
يمتد ليشمل أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى المتر على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.