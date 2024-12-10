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ولي العهد يستعرض سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء كندا

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.

المستجدات في سوريا

كما جرى بحث تطور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مناقشة المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقد جرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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