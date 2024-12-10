شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء كندا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية