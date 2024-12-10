شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء كندا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.
وقد جرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.
المستجدات في سورياكما جرى بحث تطور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مناقشة المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقد جرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.