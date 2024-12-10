شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 دول.. مركز الملك سلمان يقدم المساعدات الإيوائية والغذائية والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات مركز الملك سلمان

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 100 حقيبة إيوائية في مديرية بنجاب بولاية باميان في أفغانستان، استفاد منها 600 فرد بواقع 100 أسرة.وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م.وفي اليمن، وزّع المركز أمس الأول , 3066 كرتونًا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا وأسر الأيتام والأرامل والأسر النازحة وأصحاب الأمراض المزمنة في مديريات المكلا، وبروم ميفع، وحجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3066 أسرة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان أمس 1.000 سلة غذائية و1.000 حقيبة صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 6.000 فرد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.كما قدم المركز أمس 408 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين من شرق ولاية الجزيرة إلى محلية وسط القضارف بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 2.040 فردًا بواقع 408 أسر.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.