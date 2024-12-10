شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية وحقائب صحية في إدلب والان نبدء بالتفاصيل

الجهود الإغاثية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية و1.000 حقيبة صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 6.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الزلزال في شمال سوريا.