شكرا لقرائتكم خبر عن بالهاتف والاتصال المرئي.. كيف تستفيد من خدمة إرشاد السائلين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد خدمة إرشاد السائلين، خدمة إلكترونية تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تمكن المستفيد من طلب فتوى عن الأمور الشرعية.

كانت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجهت بخدمة إرشاد السائلين بإحدى عشرة لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي، حرصاً على أن تكون الفتوى والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين في متناول أكبر شريحة ممكنه من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن.



خدمة إرشاد السائلين

وجرى إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR نشرت داخل المسجد الحرام وساحاته.



وأكدت رئاسة شؤون الحرمين، أنها تسهتدف إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، مسخرة لذلك كل السبل والإمكانات، مشددة على وجوب بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله العتيق.



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