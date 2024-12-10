انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2024 في نسخته الثالثة الأحد المقبل

تنظم هيئة الحكومة الرقمية الأحد المقبل، “ملتقى الحكومة الرقمية” في نسخته الثالثة، تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والخبراء المحليين والدوليين المختصين في مجال الحكومة الرقمية، حيث يُقام الملتقى بالتزامن مع انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية في مجال الحكومة الرقمية، ومشاركة قصص نجاحها، وتعزيز التواصل بين أقطاب المجتمع الرقمي؛ لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في هذا المجال بالمملكة.

وأكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن النسخة الثالثة من ملتقى الحكومة الرقمية تجسد استمرار الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي، والاحتفاء بالإنجازات والقفزات النوعية التي حققتها الجهات الحكومية في المملكة، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى دعم تبني أفضل المعايير العالمية في مجال الحكومة الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز رضا المستفيدين.

وسيشهد الملتقى جلسات حوارية تجمع عددًا من أصحاب السمو والمعالي، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية، ونتائج قياس التحول الرقمي 2024م، الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر المتعلقة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام في تعزيز ريادة المملكة دوليًّا.

ويأتي الملتقى في نسخته الثالثة بمشاركة أكثر من (400) جهة حكومية، وما يزيد عن (100) شركة ورائد أعمال، وحضور يتجاوز أكثر من (3000) مشارك، إضافة إلى عقد أكثر من (15) جلسة وورشة عمل؛ لتكون منصة تفاعلية تعزز التعاون، وتستثمر الخبرات، وتدعم جهود التحول الرقمي بما ينسجم مع برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030.