شرطة الرس تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة

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تعليم سراة عبيدة يحتفي بيوم ذوي الإعاقة
احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، تحت شعار «التمكين من أجل مستقبل شامل...
نبض الأرض حملة لتعزيز الوعي بتحديات التصحر
أطلقت مبادرة التوعية البيئية، إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، تحت مظلة مبادرة...
حدائق الأحياء بنجران وجهة ترفيهية جاذبة
تُعد حدائق الأحياء بمنطقة نجران، البالغ عددها 60 حديقة، وجهة سياحية وترفيهية جاذبة للسكان، ومتنفسًا طبيعيًا لهم لقضاء أوقات ماتعة...
صيانة سجاد المسجد الحرام
تسخر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في الحفاظ على نظافة وجودة السجاد داخل المسجد الحرام، حيث يُعد...
ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والمصرية، بحوزتهم متران مكعبان من الحطب المحلي...
مركز الفعاليات يبرز السعودية كوجهة فريدة وغنية للفعاليات الجاذبة محليا وإقليميا وعالميا
يواصل المركز الوطني للفعاليات العمل وفق إستراتيجية واضحة؛ ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة والمُمكّن له في جميع...
انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2024 في نسخته الثالثة الأحد المقبل
تنظم هيئة الحكومة الرقمية الأحد المقبل، “ملتقى الحكومة الرقمية” في نسخته الثالثة، تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بحضور عدد من أصحاب...
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