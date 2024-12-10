اخبار السعوديه

شرطة الرس تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

تعليم سراة عبيدة يحتفي بيوم ذوي الإعاقة

احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، تحت شعار «التمكين من أجل مستقبل شامل...

813c90b28c.jpgأبهـا: عوض فرحان
20ab6c3537.jpg09 جمادى الآخرة 1446 هـ

نبض الأرض حملة لتعزيز الوعي بتحديات التصحر

أطلقت مبادرة التوعية البيئية، إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، تحت مظلة مبادرة...

icon-byline.pngالرياض:
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

حدائق الأحياء بنجران وجهة ترفيهية جاذبة

تُعد حدائق الأحياء بمنطقة نجران، البالغ عددها 60 حديقة، وجهة سياحية وترفيهية جاذبة للسكان، ومتنفسًا طبيعيًا لهم لقضاء أوقات ماتعة...

icon-byline.pngنجران: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

صيانة سجاد المسجد الحرام

تسخر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في الحفاظ على نظافة وجودة السجاد داخل المسجد الحرام، حيث يُعد...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والمصرية، بحوزتهم متران مكعبان من الحطب المحلي...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

مركز الفعاليات يبرز كوجهة فريدة وغنية للفعاليات الجاذبة محليا وإقليميا وعالميا

يواصل المركز الوطني للفعاليات العمل وفق إستراتيجية واضحة؛ ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة والمُمكّن له في جميع...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2024 في نسخته الثالثة الأحد المقبل

تنظم هيئة الحكومة الرقمية الأحد المقبل، “ملتقى الحكومة الرقمية” في نسخته الثالثة، تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بحضور عدد من أصحاب...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرس تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا