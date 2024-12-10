شرطة الرس تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة

تعليم سراة عبيدة يحتفي بيوم ذوي الإعاقة احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، تحت شعار «التمكين من أجل مستقبل شامل... أبهـا: عوض فرحان أبهـا: عوض فرحان 09 جمادى الآخرة 1446 هـ 09 جمادى الآخرة 1446 هـ نبض الأرض حملة لتعزيز الوعي بتحديات التصحر أطلقت مبادرة التوعية البيئية، إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، تحت مظلة مبادرة... الرياض: الرياض: دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1446 هـ 09 جمادى الآخرة 1446 هـ حدائق الأحياء بنجران وجهة ترفيهية جاذبة تُعد حدائق الأحياء بمنطقة نجران، البالغ عددها 60 حديقة، وجهة سياحية وترفيهية جاذبة للسكان، ومتنفسًا طبيعيًا لهم لقضاء أوقات ماتعة... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1446 هـ 09 جمادى الآخرة 1446 هـ صيانة سجاد المسجد الحرام تسخر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في الحفاظ على نظافة وجودة السجاد داخل المسجد الحرام، حيث يُعد... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1446 هـ 09 جمادى الآخرة 1446 هـ ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والمصرية، بحوزتهم متران مكعبان من الحطب المحلي... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1446 هـ 09 جمادى الآخرة 1446 هـ مركز الفعاليات يبرز السعودية كوجهة فريدة وغنية للفعاليات الجاذبة محليا وإقليميا وعالميا يواصل المركز الوطني للفعاليات العمل وفق إستراتيجية واضحة؛ ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة والمُمكّن له في جميع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1446 هـ 09 جمادى الآخرة 1446 هـ انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2024 في نسخته الثالثة الأحد المقبل تنظم هيئة الحكومة الرقمية الأحد المقبل، “ملتقى الحكومة الرقمية” في نسخته الثالثة، تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بحضور عدد من أصحاب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1446 هـ 09 جمادى الآخرة 1446 هـ

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