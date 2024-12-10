شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فاجعة «نعاثل الهفوف».. مختصون يحذرون من «شواحن الموت» والان نبدء بالتفاصيل

الألعاب الإلكترونية

حرائق منزلية

الدمام - شريف احمد - في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة الأحساء، الذي أودى بحياة 6 أفراد من عائلة ”الجبران“، إثر حريق منزلهم في حي النعاثل بالهفوف، جراء حريق اندلع نتيجة شاحن جوال منتصف ليلة الأحد، حذر مختصون في مجال التقنية الكهربائية، من خطورة ترك الشواحن موصولة بالكهرباء لفترات طويلة، مؤكدين أنها قد تتسبب في انفجار الشاحن ومن ثم اندلاع حريق.وأوضح المختص ومدرب السلامة من الحرائق، علي آل جمعان، أن استخدام الشواحن المقلدة للهواتف المحمولة وتركها بالقرب من المستخدمين خلال فترات النوم، يشكل خطورة كبيرة لعدم مطابقتها لمعايير السلامة.وأشار إلى أن الشاحن مصنوع من مادة بلاستيكية وخيوط نحاسية رقيقة داخله تعطي حرارة عالية قد تنتج عنها شرارة تتسبب في اشتعال سريع لأي سطح قابل للاشتعال كالأخشاب أو القماش.وشدد على ضرورة إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية قبل النوم، مثل مراوح الشفط والسخانات وأجهزة التدفئة والألعاب الإلكترونية، محذراً من استخدام التوصيلات رديئة الصنع وزيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية.ودعا آل جمعان كافة المواطنين والمقيمين إلى الاهتمام بوجود أدوات سلامة في المنزل، وخاصة كاشف الحريق الذي لا تتعدى قيمته 30 ريالاً.فيما أكد الخبير التقني زهير العبدالجبار، أن العديد من الشواحن قد ينفجر ويتسبب في حرائق داخل المنزل، خاصةً الشواحن رخيصة الثمن وغير الأصلية، مُحذراً من ترك الهواتف موصولة بالشاحن لساعات طويلة بعد اكتمال الشحن.وفي السياق ذاته، حذّرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من إساءة استخدام الأجهزة الكهربائية أو ترك الهواتف موصلة بالتيار لفترة طويلة، مشددةً على أهمية استخدام أسلاك شحن معتمدة ومطابقة لمواصفات الجودة.