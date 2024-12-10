شكرا لقرائتكم خبر عن للسعوديين.. سفارة المملكة لدى سوريا تكشف عن وسائل التواصل معها والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت السفارة عبر بيان، على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن وسائل التواصل مع السفارة هي: الهاتف: 00963113312188، 00963113322332، والبريد الإلكتروني: [email protected]، وهاتف شؤون السعوديين 00963936852398. سفارة المملكة لدى سوريا كانت سفارة المملكة في سوريا، أقامت في 9 سبتمبر الماضي احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة عبدالله الحريص، في كلمة بهذه المناسبة: إن إعادة افتتاح أعمال السفارة بدمشق تعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد حرص السفارة ومنسوبيها على بذل الجهود كافة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

الأوضاع في سوريا وسيطرت الفصائل المسلحة السورية على العاصمة دمشق فجر يوم الأحد الماضي بعد هروب الرئيس بشار الأسد إلى خارج البلاد.

للمزيد عن سوريا اضغط هنا. الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السورية دمشق، المواطنين السعوديين في سوريا إلى التواصل معها عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني.وأوضحت السفارة عبر بيان، على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن وسائل التواصل مع السفارة هي: الهاتف: 00963113312188، 00963113322332، والبريد الإلكتروني: [email protected]، وهاتف شؤون السعوديين 00963936852398.كانت سفارة المملكة في سوريا، أقامت في 9 سبتمبر الماضي احتفالاً بمناسبة إعادة افتتاح أعمالها في دمشق.وقال القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة عبدالله الحريص، في كلمة بهذه المناسبة: إن إعادة افتتاح أعمال السفارة بدمشق تعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأكد حرص السفارة ومنسوبيها على بذل الجهود كافة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وسيطرت الفصائل المسلحة السورية على العاصمة دمشق فجر يوم الأحد الماضي بعد هروب الرئيس بشار الأسد إلى خارج البلاد.للمزيد عن سوريا اضغط هنا.