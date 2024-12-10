شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يكلف الدوسري بالإشراف على لتوعية الفكرية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

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خبرات دينية

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الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارًا بتكليف فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، مشرفًا على أعمال التوعية الفكرية بالمسجد الحرام.يأتي هذا التكليف في إطار تعزيز العمل الديني والإثرائي في الحرمين الشريفينوأكد الشيخ السديس أن هذا القرار يعكس حرص الرئاسة على دعم رسالة أئمة الحرمين الوسطية والسامية، بما يسهم في إثراء تجربة القاصدين التعبدية والإيمانية.أشار إلى أن أئمة الحرمين يتمتعون بخبرات دينية وإثراء علمي كبير، وأن الرئاسة تسعى لتمكينهم من أداء مهامهم التعبدية والإثرائية بأوسع نطاقفيما أعرب الشيخ الدكتور ياسر الدوسري عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ السديس على هذه الثقة الغالية، معتبرًا القرار تشريفًا ومسؤولية تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة رسالة الحرمين الشريفين، وتعزيز تجربة زائري المسجد الحرام دينيًّايُذكر أن الشيخ الدكتور ياسر الدوسري حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودرجة الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بالجامعة ذاتها. وقد عُيِّن إمامًا للمسجد الحرام في عام 2019 بقرار كريم