شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك خالد وسدايا ينضمان لهاكاثون الذكاء الاصطناعي لأمراض العيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنطلق قريبا فعاليات هاكاثون مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتعاون مع وسدايا خلال الفترة من 12_14 ديسمبر بفندق كراون بلازا.

وعن الهاكثون ذكر الدكتور عدي المديفر رئيس اللجنة العلمية للهاكاثون وان الهاكاثون يهدف الى فتح أبواب التعاون بالمختصين مجال طب العيون والذكاء الاصطناعي وتمكين الأبحاث والابتكار في مجال رعاية العيون.

كما يهدف إلى توفير حلول تقنية متقدمة تتصدى للتحديات الراهنة في مجال رعاية العيون وتحسين الخدمات الصحية المقدمة.

ويسعى الهاكاثون إلى تحسين الخطط العلاجية وتقدم حلول تقنيه رائده في مجال رعاية العيون من خلال تطوير أدوات تشخيصيه تستفيد من التقنيات الحديثة في التحليل الحاسوبي لصور العيون وتصميم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اتخاذ قراره علاجيه أكثر دقة وفعالية .