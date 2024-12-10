شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تستعرض ريادتها في الاستدامة البيئية بمؤتمر مكافحة التصحر.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشارك وزارة التعليم في فعاليات معرض “المنطقة الخضراء” المصاحب لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، والذي تستضيفه الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التصحر وتعزيز التنمية المستدامة.

وتركز مشاركة الوزارة على تقديم مبادرة “رياض الخضراء” التي تهدف إلى أنسنة المباني المدرسية، وتعزيز بيئة تعليمية مستدامة من خلال زيادة المساحات الخضراء، وتشجير المدارس، وتحسين واجهاتها وربطها بالمناطق المحيطة، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الوزارة لتحويل المنشآت التعليمية إلى نماذج بيئية مستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وقامت الوزارة خلال الأعوام الماضية، بزراعة أكثر من 212,000 شتلة في مرافقها التعليمية، كما تم تحديث بيانات التشجير بالتعاون مع مركز مكافحة التصحر، وحققت الوزارة تقدمًا كبيرًا في مشاريع أنسنة المدارس، حيث تم اختيار 80 مدرسة لتحسينها في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع معايير الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

واستعرض المعرض تجارب الطلاب في التشجير، حيث شاركوا في زراعة الآلاف من الأشجار ضمن مبادرات الوزارة، وتمثل هذه المشاركات التزام الوزارة بتربية جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على البيئة، وتشجيع الطلاب على لعب دور فاعل في التصدي للتحديات البيئية.

وتتضمن المشاركة استعراض مبادرة “المنشآت التدريبية الخضراء” التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تستهدف تشجير المنشآت التدريبية في مختلف المناطق، وقد أسفرت المبادرة حتى الآن عن زراعة أكثر من 63,850 شجرة في 116 منشأة تدريبية.

وتؤكد وزارة التعليم من خلال مشاركتها في هذا الحدث الدولي التزامها بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، كما تسلط الضوء على دورها كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.