شكرا لمتابعة خبر عن حكم الشرع بالتسجيل في حساب المواطن بعقد إيجار وهمي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الشرع بالتسجيل في حساب المواطن بعقد إيجار وهمي وذلك للحاجة.

وقال الشيخ السليمان، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية : ” لا يجوز للمسلم أن يغش أو يقوم بالتزوير من أجل أن يتقدم لأي جهة من الجهات الاجتماعية ، فهذا يدخل في بند الغش والتزوير ، هذا بالإضافة إلى أن الأنظمة فرضت عقوبة شديدة علي من يتقدم بهذه الأوراق المزورة “.

وأعطي الشيخ سليمان نصيحة لكل مسلم أن يتق الله ولا يأخذ أموالاً بغير حق ، مستشهداً بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم ” من غشنا فليس منا ” ، مؤكداً أن هذه الأموال ليست بها بركة ويجب التخلص منها .