حساب المواطن: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 226 مليار ريال، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا. وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75% من المستفيدين، في حين بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.
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