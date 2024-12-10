شكرا لقرائتكم خبر "ميدل بيست" من موسم الرياض: السياح من العالم على موعد مع المهرجان الموسيقي الأضخم بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار فعاليات تقويم "شتاء السعودية 2024" الذي انطلق تحت شعار "شتانا... حكاية من ألف ليلة وليلة"، يترقب السياح والزوار في مدينة الرياض فصلاً جديدًا من حكايات الترفيه الشتوية بإطلاق المهرجان الموسيقي الأكبر في المنطقة "ميدل بيست"، والذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 200 من نجوم الفن والغناء من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي "ميدل بيست" كأحد أبرز الفعاليات الموسيقية التي يقدمها موسم الرياض هذا العام ضمن تقويم "شتاء السعودية 2024"، حيث يجمع الموسم بين الحفلات الموسيقية والفنية المختلفة والتجارب السياحية الفريدة. وتضم قائمة النجوم المشاركين في المهرجان هذا العام، الفنان الأمريكي "أمينيم"، وفرقة الروك البريطانية "ميوز"، والمغنية الأمريكية "كاميلا كابيو"، هذا إلى جانب كوكبة من الفنانين السعوديين والعرب من بينهم عبدالمجيد عبدالله، وأحمد سعد وأحمد زينيل وغيرهم.

وتستقبل الرياض هذه الأيام السياح من داخل المملكة والمنطقة والعالم للاستمتاع بالتجارب السياحية والعروض العالمية ضمن فعاليات تقويم "شتاء السعودية 2024"، من عروض السيرك الدولية المبهرة إلى خيارات التسوق والطعام المتنوعة والجولات الترفيهية والمغامرات، تجسد الرياض وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تلبي تطلعات وأذواق السياح من العائلات والأصدقاء في أجواء شتوية فريدة.

يذكر أن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.

وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول.

ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.