شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الأجواء الباردة مستمرة حتى مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن يستمر الطقس البارد في المملكة خلال الأيام القادمة، مع حاجة المواطنين لاستخدام وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس المقبل.

وقال المسند في : “نفحة هواء بارد ستستمر بشكل عام، ومن المتوقع أن يبقى الجو باردًا، مما يتطلب استمرار استعمال وسائل التدفئة خلال هذه الفترة.”

وأضاف أن “المرتفع الجوي، الذي يسبب طرد الأمطار، سيتربع فوق جزيرة العرب لبضعة أيام، ما يعني استقرارًا جويًا دون حالات مطرية.”

وأشار المسند إلى أنه “حتى خمسة أيام قادمة لا توجد أي مؤشرات لحالة مطرية معتبرة”، مؤكدًا أن الأجواء ستكون جافة إلى حد كبير في هذه الفترة.