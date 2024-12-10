وأهدى آل الشيخ هذه الجائزة العالمية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وقال في تصريح له :" كان سموه - حفظه الله - ملهمنا وداعمنا الأول في تحقيق هذا الإنجاز الذي يحقق للمرة الأولى".
وتصنف هذه الجائزة من أبرز الجوائز التقديرية في عالم الملاكمة، حيث حصل عليها العديد من الشخصيات البارزة عبر تاريخها، ومن بين الأسماء التي نالت هذا التكريم رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، الذي مُنح الجائزة عام 1999، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان، والبابا فرانسيس في عام 2019.
ويعد المجلس العالمي للملاكمة (WBC) الذي تأسس عام 1963، ويتخذ من مكسيكو سيتي مقرًا له، واحدًا من أبرز الهيئات المنظمة للملاكمة الاحترافية عالميًا، حيث يشتهر بحزامه الأخضر المميز ويعمل على وضع معايير عالمية للملاكمة وتعزيز إجراءات السلامة وتنظيم نزالات البطولات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد منحه جائزة "رجل العام" من المجلس العالمي للملاكمة.. تركي آل الشيخ يهدي هذا الإنجاز لولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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