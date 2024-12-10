شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على 3 مخالفين لتهريب 180 كيلوجرام من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل



وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة القبض على (3) مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (34) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (510) كيلوجرامات من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. مخالفات البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية النيبالية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في محمية الأمير

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والمصرية، بحوزتهم متران مكعبان من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب. الإبلاغ عن المخالفات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة القبض على (3) مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (34) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (510) كيلوجرامات من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية النيبالية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والمصرية، بحوزتهم متران مكعبان من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.