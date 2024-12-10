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شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على 3 مخالفين لتهريب 180 كيلوجرام من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة القبض على (3) مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (34) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (510) كيلوجرامات من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والمصرية، بحوزتهم متران مكعبان من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة القبض على (3) مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (34) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (510) كيلوجرامات من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
مخالفات البيئةضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية النيبالية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والمصرية، بحوزتهم متران مكعبان من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.