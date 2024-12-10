شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة السعودية" تُسهم في تعزيز النزاهة والتوعية بمخاطر الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس الاثنين، في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر سنويًا.

وقامت الجمعية، عبر مختلف قطاعاتها، بتوزيع المطويات والنشرات التوعوية، بهدف ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الوعي بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمعات.



أنشطة كشفية



تنوعت الأنشطة الكشفية المصاحبة ما بين مسابقات في الرسم والخط العربي، والإذاعة المدرسية، وكتابة القصص القصيرة، بالإضافة إلى إقامة المعارض وتركيب اللوحات التوعوية التي تعكس القيم الدينية والوطنية، مع استنهاض روح المواطنة.



وأكد الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن الجمعية تولي أهمية خاصة للمشاركة في مثل هذه المناسبات لتعزيز ثقافة النزاهة لدى أفراد المجتمع، من خلال نشر مبادئ مكافحة الفساد وتعزيز القيم الوطنية والدينية.

الدكتور عبدالرحمن المديرس

فعاليات الجمعية

وأشار إلى أن الفعاليات تهدف إلى تحفيز الكشافة والقادة على ممارسة قيم النزاهة بشكل يومي، والتوعية بأساليب الوقاية من الفساد، بالإضافة إلى إرشاد المجتمع إلى الطرق الصحيحة للإبلاغ عن حالات الفساد.



كما أوضح المديرس أن فعاليات الجمعية ستستمر حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الفتية والشباب، حيث تهدف إلى غرس مبادئ النزاهة لديهم وتعزيز مهاراتهم من خلال "شارة نزاهة"، التي تُعد جزءًا من الشارات الكشفية العالمية.



يُذكر أن الجمعية وقّعت مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) لتعزيز التعاون في مجالات عدة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والنزاهة.