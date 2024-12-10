شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 226 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريال.

وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.