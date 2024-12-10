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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، انطلاق فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 26 لعام 1446هـ بعموم مناطق المملكة، والتي يتأهل من خلالها المشاركون للتصفيات النهائية للمسابقة في شهر شعبان القادم.
وتأتي هذه المسابقة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين ضمن ما تقدمه القيادة الرشيدة لخدمة كتاب الله ودعم للتنافس بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده.
تحظى المسابقة بدعمٍ وعناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على تسخير كافة إمكانات الوزارة لإنجاح هذه المسابقة.
جدير بالذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ التصفيات الأولية حيث انطلقت هذه التصفيات بعموم مناطق المملكة وتنفذها الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بإشراف فروع الوزارة بمناطق المملكة ومتابعة الأمانة العامة للمسابقة.
وتهدف هذه التصفيات الأولية إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية التي ستقام بإذن الله في شهر شعبان القادم ــ بإذن الله ــ في العاصمة الرياض.
ويبلغ مجموع جوائز هذه الدورة (7.000.000) ريال للفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل كلٌ من الفائز الأول والفائزة الأولى في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.
وتأتي هذه المسابقة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين ضمن ما تقدمه القيادة الرشيدة لخدمة كتاب الله ودعم للتنافس بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده.
تحظى المسابقة بدعمٍ وعناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على تسخير كافة إمكانات الوزارة لإنجاح هذه المسابقة.
تصفيات أولية
جدير بالذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ التصفيات الأولية حيث انطلقت هذه التصفيات بعموم مناطق المملكة وتنفذها الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بإشراف فروع الوزارة بمناطق المملكة ومتابعة الأمانة العامة للمسابقة.
وتهدف هذه التصفيات الأولية إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية التي ستقام بإذن الله في شهر شعبان القادم ــ بإذن الله ــ في العاصمة الرياض.
ويبلغ مجموع جوائز هذه الدورة (7.000.000) ريال للفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل كلٌ من الفائز الأول والفائزة الأولى في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.