شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" لمنسوبيها: مؤهلاتك مسؤوليتك.. وحدثوا بياناتكم عبر "مسار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم من خلال وكالة الوزارة للموارد البشرية عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى تمكين شاغلي الوظائف التعليمية من تحديث بياناتهم الوظيفية ومؤهلاتهم عبر منصة "مسار" تحت عنوان "مؤهلاتك مسؤوليتك.. حدثها".

تأتي هذه الحملة كجزء من حرص وزارة التعليم على تحقيق أعلى مستويات الدقة في البيانات الوظيفية، بما يضمن تحسين كفاءة أنظمة الموارد البشرية ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة .





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بدأت الحملة فعليًا يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة عشرة أيام عمل متتالية، وتشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية الذين يتعين عليهم الدخول إلى منصة "مسار" لإتمام عملية مراجعة بياناتهم الوظيفية وتحديثها للتأكد من دقتها وصحتها بما يتوافق مع متطلبات الوزارة وأنظمتها.



عملية التحديث تتطلب من الموظف تسجيل الدخول إلى منصة "مسار"، ثم مراجعة كافة البيانات الوظيفية المسجلة واختيار المعلومات الصحيحة من خلال وضع علامة عليها، وترك البيانات غير الصحيحة دون تعديل.

بعد الانتهاء، يتم إرسال الطلب عبر الضغط على خيار "تطبيق"، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب ومراجعته من قبل إدارة الموارد البشرية المختصة، التي تقوم بسحب التقارير الدورية ومعالجتها.

وفي حال وجود نقص أو حاجة إلى معلومات إضافية، يتم التواصل مباشرة مع الموظف المعني عبر رقم الجوال المسجل في النظام لضمان استكمال الطلب بالشكل المطلوب . بدأت الحملة فعليًا يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة عشرة أيام عمل متتالية، وتشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية الذين يتعين عليهم الدخول إلى منصة "مسار" لإتمام عملية مراجعة بياناتهم الوظيفية وتحديثها للتأكد من دقتها وصحتها بما يتوافق مع متطلبات الوزارة وأنظمتها.عملية التحديث تتطلب من الموظف تسجيل الدخول إلى منصة "مسار"، ثم مراجعة كافة البيانات الوظيفية المسجلة واختيار المعلومات الصحيحة من خلال وضع علامة عليها، وترك البيانات غير الصحيحة دون تعديل.بعد الانتهاء، يتم إرسال الطلب عبر الضغط على خيار "تطبيق"، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب ومراجعته من قبل إدارة الموارد البشرية المختصة، التي تقوم بسحب التقارير الدورية ومعالجتها.وفي حال وجود نقص أو حاجة إلى معلومات إضافية، يتم التواصل مباشرة مع الموظف المعني عبر رقم الجوال المسجل في النظام لضمان استكمال الطلب بالشكل المطلوب



الوضع الوظيفي السابق



وأكدت وزارة التعليم من خلال بيانها التوضيحي أن تاريخ التعيين الرسمي للموظفين يعتمد على وضعهم الوظيفي السابق.

على سبيل المثال، الموظفون الذين تم تعيينهم على بند المستخدمين ثم تم تثبيتهم على مرتبة في سلم الموظفين العام، يكون تاريخ التثبيت هو التاريخ الرسمي للتعيين.

بالنسبة للمعلمين الذين تم تعيينهم على بند 105 ثم تم تثبيتهم على مستوى تعليمي محدد، يُعتبر تاريخ التثبيت على المستوى التعليمي هو التاريخ الرسمي للتعيين.

كما أوضحت الوزارة أنه أثناء عملية التحديث يجب على الموظفين اختيار مقر العمل الفعلي الحالي وليس الإدارة المكلف بها، لضمان دقة البيانات الوظيفية المسجلة.

وأضاف البيان أن جميع الطلبات المقدمة عبر النظام تخضع لمراجعة دقيقة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل إدارة الموارد البشرية .



الالتزام بتحديث البيانات