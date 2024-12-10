شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أماكن الأتربة المثارة

أقل درجات الحرارة

أقل درجات حرارة

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن، من أتربة مثارة على أجزاء من مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء.تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.مكة المكرمة: الطائف والجموم وخليص والكامل وثول ورابغ وجدة.المدينة المنورة: العلا وخيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة والرايس وينبع وبدر ووادي الفرع.تبوك: الوجه وأملجسجلت خميس مشيط وطريف والقرياتفي المملكة اليوم الاثنينوحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الأماكن الثلاثة سجلت 4 درجات مئوية

وفي المرتبة الثانية جاءت أبها التي سجلت 5 درجات، ثم تبوك بـ 6 مئوية.

أما سكاكا فسجلت 8 درجات، وأخيرًا بيشة وعرعر، فسجلت كل منهما 9 درجات مئوية.

أتربة مثارة

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البحر الأحمر

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الخليج العربي

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض، يمتد ليشمل أجزاء من المنطقة الشرقيةكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورةيلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة تبوكالرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبيارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبيحالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبيالرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول ليلًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة على الجزء الشماليارتفاع الموج:من نصف المتر إلى مترحالة البحر: خفيف الموج