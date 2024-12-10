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حتى 11 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من هذه المناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أتربة مثارة على أجزاء من مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن الأتربة المثارة

مكة المكرمة: الطائف والجموم وخليص والكامل وثول ورابغ وجدة.
المدينة المنورة: العلا وخيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة والرايس وينبع وبدر ووادي الفرع.
تبوك: الوجه وأملج

أقل درجات الحرارة

سجلت خميس مشيط وطريف والقريات أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الاثنين.
وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الأماكن الثلاثة سجلت 4 درجات مئوية.

وفي المرتبة الثانية جاءت أبها التي سجلت 5 درجات، ثم تبوك بـ 6 مئوية.
أما سكاكا فسجلت 8 درجات، وأخيرًا بيشة وعرعر، فسجلت كل منهما 9 درجات مئوية.

أتربة مثارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض، يمتد ليشمل أجزاء من المنطقة الشرقية.
كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول ليلًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
ارتفاع الموج:من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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