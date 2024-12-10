شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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الخليج العربي

أتربة مثارة

طقس الصباح الباكر

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الدمام - شريف احمد - يتوقعفي تقريره عناليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.يصحبه نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.يمتد ليشمل أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى المتر على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا، مع رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.كما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتأماكن الأتربة المثارةمكة المكرمة: الطائف والجموم وخليص والكامل وثول ورابغ وجدةالمدينة المنورة: العلا وخيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة والرايس وينبع وبدر ووادي الفرعتبوك: الوجه وأملج