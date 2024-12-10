شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة.. مباشرة 557 بلاغًا لمكافحة بعوض حمى الضنك والان نبدء بالتفاصيل

الأنشطة والبرامج الاحترازية والوقائية

الحد من انتشار البعوض

خطة استراتيجية عالمية

الدمام - شريف احمد - عززت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة عقب الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة أخيرًا.وانتشرت الفرق الميدانية التابعة للأمانة في مختلف المواقع بالأحياء والمخططات السكنية، والشوارع والميادين العامة، مع التركيز على المناطق التي تشكل منخفضات وتتجمع فيها المياه.وتُولي الأمانة اهتمامًا بالغًا بمكافحة آفات الصحة العامة وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث، من خلال اتخاذ تدابير وقائية شاملة تستهدف جميع أنواع البؤر المسببة لهذه المشكلة.أوضحت الأمانة تكثيف الأنشطة والبرامج الاحترازية والوقائية لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، إذ جرت معالجة 557 بلاغًا تتعلق بمصادر تكاثر البعوض في مختلف أحياء العاصمة المقدسة.وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأشارت إلى أن أبرز مصادر تكاثر البعوض التي جرى رصدها، تتضمن العديد من المواقع التي يجب توخي الحذر منها، وتعد بيئة ملائمة لتكاثرها، أهمها انتشار أواني سقيا الطيور العشوائية وخزانات المياه في المباني تحت الإنشاء وإطارات السيارات المهملة وبرادات المياه المهملة التي تتجمع بها المياه الراكدة.الأمانة أكدت ضرورة مراقبة هذه المصادر والحرص على التخلص منها بشكل دوري كإجراء وقائي يسهم في الحد من انتشار البعوض والحفاظ على بيئة صحية وآمنة.ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي بؤر قد تكون مصدرًا لانتشار البعوض على رقم منصة بلدي الموحد 940 أو عبر قنوات البلاغات.

فيلاأول أكتوبر الماضي، أطلقت منظمة الصحة العالمية الخطة الاستراتيجية العالمية للتأهب والاستعداد والاستجابة لمكافحة حمى الضنك، وغيرها من الفيروسات المنقولة بالمفصليات التي تنقلها البعوض.

ويأتي ذلك بهدف الحد من عبء المرض والمعاناة والوفيات من خلال تعزيز استجابة عالمية منسقة.

وأوضحت المنظمة أن حالات حمى الضنك ارتفعت مع وجود نحو 4 مليارات شخص معرض لخطر الإصابة على مستوى العالم.

إذ تضاعف عدد الحالات تقريبًا كل عام منذ 2021، مع أكثر من 12,3 مليون حالة حتى نهاية أغسطس من هذا العام، و 6 آلاف حالة وفاة.