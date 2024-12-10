شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: أولى موجات الشتاء القارس يطرق أبواب المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق أن أولى موجات البرد القارس، والتي تعرف باسم برد جويريد تطرق أبواب المملكة.

وأشار الزعاق عبر برنامج “تقويم”، أن برد جويريد هي ظاهرة موسمية تبدأ عادةً مع نهاية الخريف وبداية الشتاء، وتتميز هذه الفترة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصة خلال الليل.

وأوضح أن أصل التسمية يعود إلى ارتباطها بتجريد الأشجار من أوراقها، حيث تصبح الطبيعة في هذه الفترة عارية من مظاهر الخضرة، وتُعد هذه الظاهرة بمثابة إشارة إلى بداية موسم البرد القوي الذي يتطلب استعدادات خاصة.

وتتميز فترة برد جويريد بعدد من الخصائص منها: انخفاض درجات الحرارة، والجفاف والرياح حيث يصاحب هذه الموجة عادةً رياح باردة وجافة تزيد من الإحساس بالبرودة، والتأثير الزراعي حيث تؤثر هذه الموجة على المحاصيل الزراعية، مما يدفع المزارعين إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية مزروعاتهم.