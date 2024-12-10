شكرا لقرائتكم خبر عن تبرعوا بالدم 10 مرات.. منح ميدالية الاستحقاق لأربعة مقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لأربعة مقيمين، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: عادل فتحي عبدالحليم طنطاوي, عابد حبيب الله نصر الدين, حميد الله محمد فضل عالم قل, محمد وصفي محمد عبدالمولى.

سبق وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين، لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.