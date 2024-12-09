شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يؤكد أهمية توظيف الإعلام العربي لدعم القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية، وضرورة تكاتف وسائل الإعلام العربية لإبراز القرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض. التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإيجاد حل عادل وشامل مبني على قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعات الدورة العادية 20 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

بمشاركة رؤساء الوفود العربية والمؤسسات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.



تطوير العمل الإعلامي العربي

قال وزير الإعلام: "نجتمع اليوم لمناقشة 12 بندًا في إطار الجهود العربية الرامية إلى تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأكد أهمية الخطة العربية الموحدة للتفاعل مع قضايا البيئة إعلاميًا.

وتطرق إلى استضافة المملكة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر (COP16)، وقمة المياه الواحدة، وأهمية إبراز مخرجاتهما في وسائل الإعلام العربية.

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توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما أشار وزير الإعلام إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي، واستثمار دورها في تعزيز المحتوى وتحليل سلوك الجمهور.

ودعا إلى الاستفادة من خبرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي عقدت في الرياض، لتطوير أداء العمل الإعلامي العربي.

وأوضح أن الاجتماعات ناقشت سبل الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، و أهم القضايا المتعلقة بدور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب.

إضافة إلى جهود الجامعة العربية في متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، فضلًا عن الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

دعم قضية فلسطين

يُعد موقف المملكة العربية السعودية من قضية فلسطين، من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

ودعمت المملكة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية).

وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تبذله من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها للأمتين العربية والإسلامية.