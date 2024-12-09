شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ متنزهًا تعرض للدغة عقرب في منطقة صحراوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق حرس الحدود الميدانية في المنطقة الشرقية مواطنًا تعرض للدغة عقرب أثناء تنزهه في منطقة صحراوية.

وجرى نقل المصاب بإسعاف حرس الحدود إلى العيادة الطبية بمركز ذعبلوتن بمحافظة الأحساء، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له - وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالحذر عند التنزه، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.