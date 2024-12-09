شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": رصد يومي للغياب لتعزيز الالتزام والمواظبة في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الإجازات والغياب

تسجيل الغياب

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على تطبيق لوائح حسم درجة واحدة من درجات المواظبة عن كل يوم دراسي يتغيب فيه الطالب أو الطالبة دون تقديم عذر مقبول.هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق بيئة تعليمية متكاملة تعزز الالتزام والمسؤولية بين الطلاب والطالبات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الانضباط داخل مدارس التعليم العام.لوائح الغيابأوضحت الوزارة أن أحكام المواظبة تسري على جميع مراحل التعليم العام، حيث يتم تفعيل لجنة الانضباط المدرسي تحت إشراف إدارة التعليم.وتتولى المدرسة تطبيق إجراءات وقائية مستمرة للحد من الغياب غير المبرر، مع تسجيل المواظبة في كشوف خاصة تُعتبر جزءًا أساسيًا من التقييم العام للطالب.ويُسجل الغياب والتأخر يوميًا من قِبل معلمي المواد عبر السجلات اليدوية أو الإلكترونية مثل نظام "نور" ومنصة "مدرستي".كما تلتزم إدارة المدرسة بإبلاغ أولياء الأمور فورًا عن حالات الغياب أو التأخر عبر الوسائل المتاحة، مع توقيع أولياء الأمور على نماذج الالتزام لضمان متابعتهم لحضور أبنائهم.مع اقتراب الإجازة المطولة يومي الأربعاء والخميس، نبهت الوزارة إلى أن بعض الطلاب قد يبدأون الغياب مبكرًا من يوم الثلاثاء. هذا الغياب، إذا لم يكن مدعومًا بعذر مقبول، سيُعامل وفق اللوائح النظامية.تتضمن الأعذار المقبولة حالات مرضية مثبتة عبر منصة "صحتي"، وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم شهادة وفاة، مراجعة المستشفيات أو المراكز الصحية مع تقديم إشعار مراجعة، مرافقة أقارب من الدرجة الأولى (أو حتى الدرجة الرابعة إذا توافر مبرر مقنع)، ومراجعة الجهات الرسمية أو وحدة الرعاية الطلابية مع تقديم الوثائق اللازمة.يُرصد الغياب من معلمي المواد في كل حصة، ويتم توثيقه في الأنظمة الإلكترونية. يُمنح ولي الأمر والطالب مدة خمسة أيام لتقديم عذر مقبول، وفي حال عدم تقديمه يُعتبر الغياب غير مبرر. يمكن النظر في الأعذار التي تُقدم بعد المهلة بشرط ألا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي.إلى جانب الإجراءات النظامية، أكدت الوزارة على أهمية تكريم وتحفيز الطلاب الملتزمين بالمواظبة كجزء من استراتيجية تعزيز المسؤولية والانضباط، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم.