شكرا لقرائتكم خبر عن صور | رئيس الوزراء البريطاني يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرياض اليوم، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والوفد المرافق له.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.