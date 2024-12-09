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القيادة تهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له

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الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات لجلالته، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والسعادة، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لجلالته، داعيًا المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والسعادة، وألا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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