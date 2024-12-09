شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات لجلالته، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والسعادة، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لجلالته، داعيًا المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والسعادة، وألا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.