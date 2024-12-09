شكرا لمتابعة خبر عن ‎تشغيل محطتي الداخلية والمربع في قطار الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن افتتاح محطتي وزارة الداخلية، والمربع، والتي تقعان على المسار الأزرق ضمن شبكة ⁧‫قطار الرياض ‬⁩.

‎ويصل طول قطار الرياض إلى 176 كيلو متراً، ويتضمن 85 محطة، فيما تتكامل مع مشروع قطار الرياض شبكة حافلات تضم 24 مساراً بطول إجمالي 1083 كلم شاملة 776 محطة.

‎يُذكر أن الطاقة الاستيعابية للمترو تبلغ 1.16 مليون راكب يومياً، ويُتوقع أن يسهم في تقليل عدد السيارات على الطرق بمقدار مليونَي رحلة يومياً، بما يُسهم في تخفيف الازدحام المروري.

‎وبدأ قطار الرياض الأسبوع الماضي في استقبال ركابه وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين الذين أشادوا بهذا المشروع العملاق باعتباره نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل والمواصلات بالعاصمة.

‎يشار إلى أنه في تاريخ 14 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م تشغيل المسار الثاني “الخط الأحمر” محور طريق الملك عبدالله والمسار الخامس “الخط الأخضر” محور طريق الملك عبد العزيز، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث “الخط البرتقالي” محور طريق المدينة المنورة في تاريخ 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م، وبذلك يكون قد جرى تشغيل جميع مسارات القطار الستة.