شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تكشف عن مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم أعمال التفتيش في فروع الوزارة المنتشرة بمختلف مناطق المملكة. وتعمل هذه اللائحة على ضمان أن يتم التفتيش تحت إشراف مركزي من الوكالة المختصة، بما يساهم في تحسين سير العمل وضمان الرقابة الدقيقة.

وتوضح اللائحة أن مفتشي العمل يجب أن يكونوا من السعوديين، وأن يحملوا مؤهلاً جامعياً أو يمتلكوا خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التفتيش. كما تشترط أن يخضعوا لتدريب كافٍ قبل البدء في مهام التفتيش، وفقاً للبرنامج الذي تحدده الوكالة.

وفي إطار الشفافية والمهنية، تقتضي اللائحة من المفتشين توقيع تعهد يلتزمون فيه بأداء مهامهم بكل نزاهة وحيادية، ويحظر عليهم إفشاء أي معلومات سرية حصلوا عليها أثناء عملهم، حتى بعد مغادرتهم للوظيفة، إلا في حال تطلب الأمر ذلك رسميًا من الوزارة. كما يمنع تبديل أو استبعاد المفتشين أو تكليفهم بمهام إضافية إلا بموافقة الوكيل أو من يفوضه، بشرط ألا تتعارض هذه المهام مع واجباتهم الأساسية.

وأوضحت الوزارة أن مفتش العمل سيحصل على بطاقة اعتماد رسمية من الوزارة أو الجهة المفوضة، يجب عليه إبرازها عند أداء مهامه لضمان تأكيد صفته الرسمية. ويجب على المفتش إعادة البطاقة إلى الوزارة عند تركه للعمل في التفتيش.