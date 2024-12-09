شكرا لمتابعة خبر عن هتافات السوريين تملأ شوارع الرياض فرحًا: تحيا المملكة والملك سلمان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعالت هتافات الوافدين السوريين من جميع أنحاء المملكة فرحًا بسقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مرددين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله.

وظهرت مجموعة من السوريين وهم يهللون فرحًا تزامنًا مع التطور الكبير الذي تشهده سوريا على الصعيد الداخلي، بعدما نجحت فصائل المعارضة، في السيطرة على عدة مدن أبرزها حمص ودمشق، بالإضافة إلى سقوط العديد من السجون أبرزها سجن صيدنايا.

وتعالت هتافات السوريين باسم المملكة وخادم الحرمين الشريفين مرددين ” بنحيي خادم الحرمين الشريفين، بنحيي الملك سلمان والمملكة، أيوه سعودية، أيوه شامية، أيوه درعية، أيوه جنوبية.”

ورفع أحد الوافدين علم المملكة تعبيرًا عن فرحته الشديدة بسقوط بشار الأسد وسط تهليل وتصفيق حار من الجميع وفرحة عمّت أرجاء شوارع الرياض على ما يبدو .