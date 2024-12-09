السعودية | أمير جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى التطوّع السنوي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، حفل افتتاح ملتقى التطوّع السنوي 2024م، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وتجوّل سموه في المعرض المصاحب الذي يمثل مشاركة مختلف الإدارات والجمعيات الخيرية والأهلية في الملتقى، فيما ألقى مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، كلمة بيّن خلالها أن تنظيم الملتقى التطوّعي يأتي هذا العام تحت شعار ” جازان.. تتطوع ” تزامنًا مع يوم التطوّع السعودي العالمي، وضمن فعاليات شتاء جازان 2025، مبرزًا اهتمام رؤية المملكة 2030 بالعمل التطوعي كونه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال تحويل التطوّع لعمل مؤسسي محوكم، مشيرًا إلى فرحة الوصول إلى مليون متطوع على مستوى المملكة قبل الموعد المستهدف في إنجاز وطني مميز.

وأضاف أن الملتقى يتضمّن على مدى يومين عددًا من الأوراق العلمية، والتجارب الملهمة، والجلسات الحوارية، والورش التدريبية المتخصصة، بهدف نشر وتعزيز ثقافة التطوع وتطوير مهارة المتطوعين والرفع من قدراتهم وزيادة أعدادهم ومبادراتهم.

بعد ذلك شاهد سمو أمير منطقة جازان والحضور عرضًا مرئيًا يحكي قصة التطوع في منطقة جازان، والذي شهد في السنوات الأخيرة نشاطًا متنوعًا، واهتمامًا متصاعدًا، وزيادة في أعداد المتطوعين، وتطورًا في مجالات العمل التطوعي التي شملت الصحة والتعليم والبيئة والتنمية الاجتماعية وغيرها، حيث سجّل المتطوعون بالمنطقة خلال العام 2024م نحو 3,117,860 ساعة تطوعية، نفّذ عبرها 273,656 متطوعًا ومتطوعة نحو 24,819 فرصة تطوعية، بعائد اقتصادي بلغ 85,712,012 ريالًا، بمشاركة 223 جهة و 16 فريقًا تطوعيًا.

عقب ذلك كرّم سمو أمير منطقة جازان عددًا من المتميزين في العمل الخيري والاجتماعي وهم رجل الأعمال جمعان بن مزهر الغامدي -رحمه الله-، ومدير العلاقات العامة بإمارة منطقة جازان سابقًا علي بن عبده الجبيلي، وجمعية البر الخيرية بجازان، وسعيدة حقوي، وأصغر متطوعة الطفلة كيان وليد الفيفي.

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