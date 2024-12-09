السعودية | الأمير فيصل بن مشعل: الوصول إلى مليون متطوع قبل 2030 إنجاز وطني يعكس رؤية القيادة وعزيمة أبناء الوطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الوطني المتمثل في تحقيق المملكة هدف الوصول إلى مليون متطوع كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك قبل الموعد الزمني المحدد لتحقيقه.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة تزامنًا مع انطلاقة الملتقى، اليوم السعودي العالمي للتطوع بمنطقة القصيم: إن هذا الإنجاز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا فضل الله أولًا، ثم الدعم غير المحدود والتوجيهات السديدة من قيادتنا الرشيدة، لقد أثبتت المملكة للعالم أن عزيمة أبنائها وبناتها، وحرصهم على خدمة وطنهم، قادرة على تحقيق المستحيل في وقت قياسي.

وأضاف: أن تحقيق هذا الرقم يعكس حرص المملكة بتعزيز قيم العمل التطوعي ونشر ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 وضعت أسسًا واضحة للنهوض بالمجتمع السعودي في مختلف المجالات، ومنها المجال التطوعي الذي يُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق التنمية.

وأكّد سمو أمير منطقة القصيم أن الوصول إلى مليون متطوع في المملكة يعكس عمق الانتماء والمسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها أبناء هذا الوطن الغالي، وهو إنجاز وطني يُضاف إلى سجل المملكة المشرّف في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بشكل أسرع وأكثر كفاءة، داعيًا إلى مواصلة تعزيز الجهود التطوعية لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصبّ في خدمة الوطن والمجتمع.

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