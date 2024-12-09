شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يحذر من موجة برد قوية ويحث على التحصين بالأوراد الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني من موجة برد متوسطة إلى شبه قوية ستشهدها عدة مناطق في الخليج العربي اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين 5 إلى 7 درجات مئوية عن الأيام الماضية.

وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع إكس إلى أن هذه الموجة الباردة ستستمر عدة أيام حتى تنقشع بإذن الله.

ودعا الحصيني إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال ارتداء الملابس الثقيلة للحفاظ على دفء الجسم، خاصة في ساعات الليل. كما نصح بضرورة تكثيف الاهتمام بكبار السن والأطفال، لضمان حمايتهم من تأثيرات البرد القارس.

وحث الحصيني الجميع على تحصين أنفسهم وأسرهم بالأوراد الشرعية والدعاء، لما لها من أثر في الوقاية من الأضرار الصحية والمناخية.