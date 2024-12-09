شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المنيع يوضح حكم من عليه أيمان كثيرة ولا يعلم الورثة عنها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال إحدى المتابعين ، قال فيه : ” إذا مات الإنسان وعليه أيمان كثيرة ولا يعلم الورثة عن ذلك.. ماذا عليه وماذا عليهم؟”.

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته عبر قناة «الرسالة »: ” يجوز للأهل والورثه وقتها أن يخرجوا ثلاث كفارات يمين وقتها ، وهذا يكون علي سبيل الاحتياط .

وأكد الشيخ أن ثلاث كفارات تعتبر كبيرة ونسأل الله أن يعفو عنه ويتقبل منه .