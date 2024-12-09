شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف عن موعد أطول ليالي السنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عن موعد أطول ليالي السنة، مؤكدًا أن الشمس ستصل إلى مدار الجدي يوم السبت 21 ديسمبر.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة على قناة «العربية» أن حركة الشمس محصورة بين مداري السرطان والجدي، حيث يقع مدار السرطان في أقصى الشمال ومدار الجدي في أقصى الجنوب.

وأضاف أن الشمس تمر بخط الاستواء مرتين في السنة، وفي فصلي الربيع والخريف يتساوى الزمن والوقت.

وأشار إلى أنه مع اقتراب الشمس من مدار الجدي، ستكون ليلة السبت 21 ديسمبر هي الأطول في العام، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء.