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الزعاق يكشف عن موعد أطول ليالي السنة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عن موعد أطول ليالي السنة، مؤكدًا أن الشمس ستصل إلى مدار الجدي يوم السبت 21 ديسمبر.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة على قناة «العربية» أن حركة الشمس محصورة بين مداري السرطان والجدي، حيث يقع مدار السرطان في أقصى الشمال ومدار الجدي في أقصى الجنوب.

وأضاف أن الشمس تمر بخط الاستواء مرتين في السنة، وفي فصلي الربيع والخريف يتساوى الزمن والوقت.

وأشار إلى أنه مع اقتراب الشمس من مدار الجدي، ستكون ليلة السبت 21 ديسمبر هي الأطول في العام، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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